Fuera de peligro personas lesionadas en accidente; tres continúan hospitalizadas: René Chavira

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira, informó que las personas que resultaron lesionadas en el accidente registrado el día anterior se encuentran fuera de peligro, aunque tres permanecen hospitalizadas para una valoración médica más detallada.

Explicó que, de acuerdo con el reporte médico recibido durante la mañana, una de las personas podría ser intervenida quirúrgicamente debido a una fractura en el brazo derecho, mientras que las otras dos continúan bajo observación para dar seguimiento a su evolución.

Chavira señaló que acudió personalmente al Hospital Christus Muguerza, ubicado en la calle Ocampo, donde visitó a los lesionados, conversó con ellos y manifestó su disposición para brindarles apoyo durante su recuperación.

Asimismo, indicó que el director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta, se mantiene pendiente de la evolución de los pacientes y en comunicación con el personal médico. El alcalde aseguró que continuará dando seguimiento al caso para conocer los resultados de las valoraciones y las condiciones de salud de las personas afectadas.