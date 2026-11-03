Congreso en pleito; dictan receso de 30 minutos por inasistencia de diputados y diputadas

La sesión ordinaria se tenía prevista hoy en punto de las 11 de la mañana, sin embargo, al momento de inicio fueron pocos los diputados presentes por lo cual no habría courúm legal, lo cual desató la discución por la inasistencia de los diputados.

Todas las bancadas presentaron un retraso de sus representantes, por lo cual la diputada presidenta Joss Vega pidió un receso de 30 minutos para que llegarán todos los legisladores.

Poco a poco han ido bajando al recinto de sesiones los diputados de diferentes bancadas, sin embargo, algunos sigue sin presentarse a tiempo.

De no haber corum legal se dará el cierre de la sesión.