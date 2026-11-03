Fortalece Municipio transparencia y combate a la corrupción con certificaciones internacionales

Como parte de las acciones para garantizar procesos administrativos transparentes y libres de prácticas indebidas, el Gobierno Municipal de Chihuahua renovó sus certificaciones internacionales antisoborno y de calidad en los procedimientos de compras.

La entrega de los reconocimientos estuvo encabezada por el alcalde René Chavira, quien recibió las certificaciones otorgadas por la casa registradora Assay Register, correspondientes a las normas ISO 37001:2025 e ISO 9001, que avalan los mecanismos de prevención del soborno y el cumplimiento de estándares de calidad.

Para obtener la renovación fue necesario someter los procedimientos a auditorías internas y externas, debido a la actualización de los requisitos de ambas normas. Las evaluaciones arrojaron resultados favorables y confirmaron el cumplimiento de los criterios establecidos.

En el proceso participaron el Órgano Interno de Control y la Oficialía Mayor, además del Centro Urbano de Movilidad (CUM), que se incorporó a esta certificación y obtuvo el reconocimiento en ambas normas para tres de sus procesos. Al evento asistieron también el auditor superior y titulares de las dependencias reconocidas.