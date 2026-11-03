Revisan estrategia de seguridad en Mesa de Seguridad, acude alcalde René Chavira

Autoridades de los tres niveles de Gobierno se reunieron esta mañana en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, con la finalidad de dar seguimiento a los operativos de seguridad realizados los últimos días en todas las regiones de la entidad.

Durante la sesión, llevada a cabo en Palacio de Gobierno y encabezada por el secretario general, Santiago De la Peña, se revisó la estrategia que se implementa para mantener la tranquilidad de las y los chihuahuenses en todos los rincones.

El encargado de despacho de la Fiscalía General de Gobierno (FGE), Gilberto Loya, resaltó que se mantiene la reducción en los índices de víctimas de homicidio doloso, desde el 1 de enero de 2026 y con corte al 3 de noviembre, lapso en el que se registra una disminución del 29 por ciento, en relación con el mismo periodo de 2025.

En cuanto a los resultados relevantes obtenidos del 1 al 31 de octubre el funcionario resaltó la ejecución de 706 órdenes de aprehensión, 1,193 detenidos en flagrancia, 1,843 carpetas judicializadas, 228 sentencias condenatorias y 787 expedientes resueltos, aunado al aseguramiento de 30 armas y 112 vehículos recuperados.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública (SSPE), Luis Aguirre, subrayó que la coordinación operativa que se prioriza en el estado permite una respuesta más rápida y una mayor cobertura en municipios y comunidades de las diferentes regiones, lo que ha contribuido a reducir significativamente los delitos de alto impacto.

Sobre las cifras de homicidio doloso, agregó que en lo correspondiente a octubre de 2026 se alcanzó una disminución del 42 por ciento de víctimas en Juárez y del 33 por ciento en la capital, en comparación con el mismo mes del año pasado, como muestra del fortalecimiento de las instituciones y de las acciones colaborativas.

Las y los asistentes coincidieron en la importancia de mantener el trabajo conjunto entre corporaciones para reforzar las labores que se despliegan en toda la entidad, con el objetivo de seguir con la inercia positiva y los resultados que garanticen un entorno más seguro para todas y todos.

En la reunión estuvieron presentes, el general de Brigada de Estado Mayor, Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar; el general Gaudencio Ramos, jefe de coordinación policial Chihuahua de la Guardia Nacional; el alcalde de Chihuahua, René Chavira y Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua.

También acudieron Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada para los programas del Bienestar; Zaira Carrasco, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración; y, de manera virtual, el general de Brigada de Estado Mayor, Alejandro Gómez, comandante de la 42/a Zona Militar.