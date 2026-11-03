Prevé Protección Civil ambiente templado por la tarde

• Emite una serie de recomendaciones ante cambios de temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que para este martes se prevé ambiente frío a fresco durante la mañana y de templado a cálido por la tarde en gran parte del estado, con temperaturas muy frías en la zona serrana y cielo de despejado a parcialmente nublado.

La CEPC recomienda a la población tomar precauciones por los cambios de temperatura durante el día, utilizar ropa adecuada en capas para poder adaptarse a las variaciones térmicas y evitar exponerse a corrientes de aire frío.

Asimismo, exhorta a proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias; evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitaminas y mantenerse hidratados.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), sin probabilidad de lluvias en la entidad.

Las temperaturas máximas previstas para esta tarde son: Chihuahua 24 grados centígrados (°C), Juárez 21 °C, Janos 21 °C, Madera 21 °C, Temósachic 23 °C, Cuauhtémoc 21 °C, Ojinaga 26 °C, Delicias 24 °C, Camargo 25 °C, Jiménez 26 °C, Parral 23 °C, Bocoyna 22 °C, Chínipas 33 °C, Guachochi 22 °C y Balleza 21 °C.

En caso de utilizar calentones o calefactores, es importante mantener una ventilación adecuada, no dejar los aparatos encendidos durante la noche y revisar previamente sus instalaciones para prevenir accidentes.