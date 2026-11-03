Alito Moreno sabe que Chihuahua tiene trabajo y unidad rumbo al 2027: Arturo Medina

El diputado coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Medina Aguirre dio a conocer que tras la visita de Alejandro Moreno, dirigente del PRI nacional es una buena señal de interés en Chihuahua para las próximas elecciones y el trabajo que se ha hecho en el Estado.

“Nuestro líder nacional siempre bien recibido en Chihuahua, practicamente en dos meses ha visitado Chihuahua demuestra el interés que tiene por nuestro estado y la unidad, así como seguir trabajando en territorio y seguir trabajando en las colonisa y ciudades siempre trabajando en la unidad”, comentó.

Fue el sabádo cuando Alito Moreno vino a Chihuahua para el segundo informe de actividades del diputado federal, Álex Domínguez esto en Lago Di Como.

Asegura que hay unidad y trabajo por parte del PRI en los municipios que está gobernado hasta hoy.