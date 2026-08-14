Imparte Bowí plática sobre derechos de las personas con discapacidad

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), impartió el miércoles 12 de agosto la plática “Derechos de las personas con discapacidad” a guardias y personal de nuevo ingreso de Bowí.

Durante la jornada también se realizó un recorrido inclusivo, que permitió al personal conocer de manera práctica algunas de las necesidades que enfrentan las personas con discapacidad durante sus traslados en el transporte público.

De manera periódica se realizan capacitaciones en materia de atención e inclusión, con el objetivo de fortalecer la aplicación de protocolos y brindar un servicio accesible, respetuoso y digno para todas y todos.