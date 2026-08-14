Descarta César Komaba “traiciones” en el PAN y llama a esperar lineamientos para contienda interna

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, César Komaba, señaló que el partido se encuentra a la espera de los lineamientos que definirán el proceso interno rumbo a la elección de 2027, al tiempo que descartó calificar como “traidores” a quienes han manifestado su intención de buscar una candidatura.

Komaba explicó que, una vez que se establezcan las reglas por parte de la dirigencia estatal y nacional, corresponderá al comité municipal dar seguimiento a los aspirantes y comenzar con la organización de la contienda interna.

“Los lineamientos que se nos van a dar de aquí yo creo que van a nacer. Hay que ver lo que nos toca como municipio para darles seguimiento a los candidatos que van a salir”, comentó.

El dirigente panista indicó que ya trabajan en la preparación de la estructura electoral, particularmente en la organización necesaria para el resguardo y cuidado de las casillas, debido a que la elección de 2027 se encuentra cada vez más cerca.

Sobre las versiones que han señalado como “traidores” a algunos panistas que buscan competir por candidaturas, entre ellos el exsecretario general de Gobierno, César Jáuregui, Komaba rechazó utilizar ese calificativo.

“No podemos considerarlo como traidor. Cada gente tiene un corazoncito y cada gente está aspirando a lo que ha pretendido y querido. Es algo natural y legítimo por parte de él”, expresó.

Recordó que conoce a Jáuregui desde hace muchos años y que anteriormente fue candidato en Ciudad Juárez, mientras que actualmente ha manifestado su intención de contender por una candidatura en Chihuahua.

Respecto a los perfiles que han sido mencionados como posibles aspirantes, señaló que el comité municipal todavía no cuenta con un reporte oficial sobre los registros, aunque reconoció que públicamente han surgido nombres como César, Santiago, Manque, Alan, Jorge Soto, Alfredo Chávez y Rafa Loera.

Komaba también rechazó considerar como “traición” las aspiraciones de Loera y otros integrantes del partido. “Si yo tuviera el corazoncito de ellos, también estuviera atrás de ellos para ser candidato, pero no quiero esa parte. Hoy me toca organizar”, afirmó.

Finalmente, aseguró que mantiene comunicación con distintos perfiles panistas y que ha buscado dialogar con todos, al considerar que existe una relación de amistad y trabajo con varios de ellos. Añadió que esperarán las definiciones de las dirigencias para determinar si la organización del proceso estará a cargo del Comité Directivo Estatal o si algunas tareas corresponderán directamente al comité municipal.