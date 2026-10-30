Bellas Artes abrirá sus puertas para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas

La ceremonia oficial en Bellas Artes está prevista para las 16 horas. Foto José Carlo González

Ciudad de México. La trayectoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano será reconocida mañana con un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, cuya ceremonia oficial se realizará a las 16 horas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció esta tarde que el recinto estará abierto al público desde temprana hora para recibir a quienes deseen participar en el homenaje.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino.

Brugada Molina, anunció dijo que mañana se realizará un homenaje de cuerpo presente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes, en reconocimiento a su trayectoria política y a su contribución a la lucha democrática del país.

La mandataria lamentó el fallecimiento del político, a quien recordó como un gran luchador por la democracia y precursor de una ciudad de derechos y libertades.

“Murió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un gran luchador por la democracia en nuestro país, el iniciador de una ciudad de derechos y libertades. Que descanse en paz”, expresó.

Brugada invitó a la ciudadanía a participar en el homenaje que se llevará a cabo este viernes en el recinto cultural, y en la elaboración de ofrendas que se realizarán en su memoria en el Zócalo capitalino.