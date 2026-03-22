Belinda sorprende como Carlota de Habsburgo en las primeras imágenes filtradas de la serie

La cantante y actriz Belinda volvió a colocarse en tendencia luego de que se filtraran imágenes de su caracterización como Carlota de Habsburgo en la nueva serie histórica que protagoniza, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales y muestran a la intérprete en pleno rodaje, portando un vestuario de época con vestido voluminoso y accesorios del siglo XIX.

Así luce Belinda como Carlota en su nueva serie histórica

Las imágenes permiten ver la transformación de Belinda para dar vida a la última emperatriz de México. En una de ellas también aparece junto al actor Miguel Ángel Silvestre, lo que aumentó el interés del público.

La fotografías comenzaron a circular en redes sociales y muestran a la intérprete en pleno rodaje, portando un vestuario de época con vestido voluminoso y accesorios del siglo XIX.

Así luce Belinda como Carlota en su nueva serie histórica

Las imágenes permiten ver la transformación de Belinda para dar vida a la última emperatriz de México. En una de ellas también aparece junto al actor Miguel Ángel Silvestre, lo que aumentó el interés del público.

La serie abordará la historia de Carlota y su relación con Maximiliano de Habsburgo, explorando tanto el contexto político como el lado más personal y emocional del personaje, considerado uno de los más complejos de la historia de México. Belinda protagoniza su proyecto más esperado Como parte de esta producción internacional, las grabaciones se han realizado en países como España, México y Colombia. Para este papel, Belinda se ha sometido a una preparación intensiva que incluye estudio histórico, entrenamiento físico y adaptación al exigente vestuario de época. El elenco está encabezado por Belinda como Carlota, junto a Jaime Lorente en el papel de Maximiliano, además de Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena como Josefa. En la dirección participan Alejandro Bazzano, conocido por su trabajo en La casa de papel, y Ana Lorena Pérez Ríos, quien estuvo detrás de la adaptación de Como agua para chocolate. Desde que se anunció su participación, la artista ha señalado que este proyecto representa uno de los mayores retos de su carrera e incluso un objetivo que buscó durante años. La filtración de estas imágenes no solo confirma el avance de la producción, sino que también ha elevado la expectativa del público, que ya perfila Carlota como una de las series más ambiciosas en su trayectoria actoral. Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de estreno, la producción continúa generando conversación y posicionándose como una de las series históricas más esperadas. Con información de Quién