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Conductor choca contra poste de alumbrado y vuelca en Periférico de la Juventud

Un joven a bordo de una pick up Dodge RAM 1500 sufrió un accidente con volcadura sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Faisanes.

El conductor circulaba de norte a sur cuando perdió el control del volante en la curva, lo que provocó que subiera al camellón central e impactara contra un poste de alumbrado público para luego volcar sobre un costado.

Agentes de la Policía Vial, Bomberos y paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar apoyo al conductor, mismo que resultó ileso y registrándose únicamente daños materiales.

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