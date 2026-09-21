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Bebé abandonado permanecerá 3 días más en el hospital, DIF asumirá tutela

La Secretaría de Salud informa que el recién nacido que fue trasladado al Hospital General de Chihuahua se encuentra en buen estado de salud y permanece estable.

El menor continuará hospitalizado durante un periodo estimado de dos a tres días, únicamente para mantenerlo bajo observación, realizar el monitoreo correspondiente y completar las valoraciones médicas necesarias. Hasta el momento, su evolución es favorable.

Durante su estancia permanecerá bajo el cuidado y vigilancia del personal médico. Una vez que se encuentre en condiciones de recibir el alta hospitalaria, corresponderá al DIF, como autoridad competente, determinar lo conducente respecto a la tutela y resguardo del menor.

Fue ayer domingo cuando se reportó el hallazgo del bebé, un varón que tenía apenas 2 horas de nacido cuando sus llantos llamaron la atención de vecinos en la colonia Valles de Chihuahua, fue abandonado en un predio baldió y contaba todavía con el cordón umbilical.

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