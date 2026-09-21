Entrega diputado Arturo Zubía kits preventivos contra el gusano barrenador del ganado

El diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, realizó la entrega de kits preventivos contra el gusano barrenador del ganado a productores lecheros de la región, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y protección del hato ganadero.

La entrega se llevó a cabo en la Cremería Camargo, donde se tuvo un acercamiento directo con los productores para brindar información sobre las medidas de prevención, detección y atención oportuna ante esta plaga que puede afectar al ganado.

Durante la jornada, se destacó la importancia de que los productores conozcan las recomendaciones y cuenten con herramientas que les permitan actuar de manera preventiva y proteger tanto la salud de sus animales como su actividad productiva.

El legislador reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Rural para hacer posible esta actividad y acercar estos apoyos directamente a los productores.

“Seguiremos trabajando de cerca con nuestros productores, escuchando sus necesidades y gestionando las herramientas necesarias para prevenir afectaciones al ganado y proteger el trabajo de las familias del campo”, señaló el diputado Arturo Zubía.