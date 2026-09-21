Lo más trascendente fue la reunión con Maru; lo demás fue un evento político y sin novedades: Mireles por visita de Sheinbaum

El subcoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Saúl Mireles, resaltó que tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo más trascendente fue la reunión con la gobernadora Maru Campos, pero que de ahí en más, el evento que encabezó la Presidenta “fue político y sin novedades”.

“Lo más rescatable de la visita fue la posibilidad que hubo de platicar la gobernadora Maru Campos con ella. Los pormenores ya se han dado, por lo que entiendo se trató de una reunión breve en la cual se decide mejorar los canales de comunicación”, expresó Mireles Corral.

El legislador panista recordó que “establecieron dos vías de comunicación en temas de seguridad, una con el secretario Omar García Harfuch y la segunda con la Secretaría de Gobernación. Eso es lo más trascendente. Lo otro, sin novedades, un tema más político que de otra índole”.

“Yo hubiera esperado que Sheinbaum trajera algo más. Lo he dicho en repetidas ocasiones: el tema de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social está colapsado. Nosotros lo vemos en la Unidad Médica Familiar número 16 de Cuauhtémoc, donde no tiene la capacidad de prestar el servicio para la derechohabiencia que hay en un municipio que es el centro de la región y donde se aportan cantidades muy importantes de recurso a esta institución. Nosotros trabajamos muy de la mano en coordinación con la comunidad menonita y ellos prefieren a sus empleados pagarles el servicio médico privado antes que vayan a perder dos, tres días para buscar una terapia médica a través del Seguro Social. Yo hubiera esperado que viniera con algo de esa naturaleza, no se dio así”, lamentó Saúl Mireles, subcoordinador de la bancada del PAN y representante del Distrito 14 con sede en Cuauhtémoc.