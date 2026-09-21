Sin localizar a madre de bebé abandonado, siguen indagatorias en Fiscalía Centro

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes informó que aún no se ha podido localizar a la madre del recién nacido que dejaron abandonado en un predio baldío de la colonia Valles de Chihuahua, en las cercanías del Relleno Sanitario.

El menor fue localizado ayer domingo por vecinos que escucharon los llantos del bebé, dando aviso a la línea de emergencias 911 por lo que al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Unidad de Rescates del Gobierno del Estado (URGE) quienes lo trasladaron al Hospital General.

Al respecto, la Secretaría de Salud reportó que el bebé, de sexo masculino tendrían alrededor de 2 horas de haber nacido al momento de que lo encontraron e inclusive aún tenía el cordón umbilical. Actualmente se encuentra estable de salud y con los cuidados necesarios, entre ellos la aplicación de antibióticos para evitar cualquier infección por el lugar en donde fue localizado.

El bebé permanecerá entre 2 y 3 días más en vigilancia médica y una vez que sea dado de alta pasará al resguardo y tutela del DIF.