Si es viable, no debe haber problema: CMIC ante Alsuper Universidad y calle Bustamante

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que están a favor del desarrollo de la ciudad con la implementación del proyecto de renovación de Alsuper Universidad, destacando que, si los procesos con el municipio de Chihuahua están en regla respecto a la adquisición de la calle Bustamante, no habrá problema.

“En la venta de la calle el municipio tiene su departamento jurídico y si es viable no le veo mayor problema creo que la inversión que se va a ejecutar por la empresa de Alsuper va a ser importante y vva a transformar el punto de venta con vanguardia y creo que es importante que tengamos ese tipo de negocios en nuestra ciudad y que le va a dar competitividad a la ciudad”, comentó.

El proceso de adquisición o enajenación estará en manos del cabildo en los próximos días, señala que de estar todo de buena manera no se tendrán problemas.

El proyecto Alsuper tendría un amplio estacionamiento, así como una nueva imagen en el sector el cual contará con áreas verdes, una amplia zona para la empresa la cual a través de su comité dio a conocer que no se tenía espacio en la antigua tienda por lo cual es necesario un nuevo complejo.