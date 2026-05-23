Bayern Múnich gana la Pokal con triplete de Harry Kane

El Bayern de Múnich cerró su temporada con pleno de títulos en Alemania al levantar la Pokal con una victoria 3-0 sobre el Stuttgart en la final, este sábado en Berlín, gracias a un triplete de Harry Kane.

El astro inglés cerró así de la mejor manera una temporada espectacular, con anotaciones en los minutos 55′, 80′ y 90+2′, para ampliar el dominio del Bayern en este torneo con 21 títulos, ahora siete más que el segundo lugar, el Werder Bremen.

La DFB Pokal, una competición que el Bayern no ganaba desde 2020, se suma en su palmarés de esta temporada a la Bundesliga, asegurada matemáticamente en abril, y a la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania), que conquistaron en agosto.

El destino ha querido que el Stuttgart sea el espectador directo de esos tres títulos del Bayern, que ganó la Supercopa con un triunfo en el estadio del equipo y que conquistó el título de la Bundesliga en la 30ª jornada, en la que precisamente ese era su rival en el Allianz Arena de la capital bávara.

Es la decimocuarta vez en su historia que el Bayern cierra su temporada con el doblete de los principales títulos de su país, Bundesliga-Copa. La única mancha en el expediente del equipo esta temporada fue la Liga de Campeones europea, donde plantó batalla pero terminó siendo eliminado por el Paris Saint-Germain en semifinales.

Con su exhibición de músculo ofensivo de este sábado en el Olympiastadion de la capital alemana, Kane elevó a 61 goles su cuenta personal de anotaciones para el Bayern este curso, teniendo en cuenta todas las competiciones, todo un aval antes de que afronte con Inglaterra el desafío del Mundial 2026.

El Stuttgart, que el año pasado había ganado la Copa, pierde su corona pero le queda el consuelo de haber conseguido el cuarto puesto en la recién terminada Bundesliga, lo que le permitirá jugar la Champions en la nueva campaña.