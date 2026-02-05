Banxico abre 2026 ‘congelando’ su tasa de interés en 7%, en línea con la Fed

La pausa de Banxico en 7% mantiene elevadas las tasas de interés para tarjetas, créditos personales e hipotecas; mientras que los inversionistas siguen obteniendo el doble en Cetes que en bonos estadounidenses

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambio la tasa de interés en 7.00%, en una decisión unánime de su Junta de Gobierno, en un contexto de moderación inflacionaria, debilidad económica y elevada incertidumbre global, en línea con la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana pasada.

La Junta de Gobierno consideró apropiado hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, en congruencia con el panorama inflacionario actual, los ajustes a las previsiones de inflación, los cambios fiscales implementados a inicios del año, el comportamiento del tipo de cambio y el grado de restricción monetaria vigente.

En materia de inflación, entre noviembre de 2025 y la primera quincena de enero, la inflación general descendió de 3.80% a 3.77%, impulsada principalmente por una reducción en el componente no subyacente.

Este efecto fue parcialmente compensado por la inflación subyacente, que pasó de 4.43% a 4.47%, tras ubicarse en 4.33% en diciembre de 2025. Este componente ayuda a guiar las expectativas sobre la inflación futura, al medir los precios de bienes y servicios menos volátiles.