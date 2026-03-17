Balean a jovencito de 16 años de edad en la colonia Esperanza, en Cuauhtémoc

Un menor de 16 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras un hecho registrado en el cruce de las calles 82ª y Colibrí, en la colonia Esperanza.

De acuerdo con el reporte policial, tras un llamado al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar donde localizaron dos casquillos percutidos calibre .45 mm. Testigos indicaron haber escuchado al menos dos detonaciones, señalando que un hombre herido fue trasladado por particulares en un vehículo negro.

Posteriormente, se confirmó el ingreso al hospital de un menor de edad quien presentaba una herida con entrada y salida en la pierna izquierda.

El lesionado refirió que se encontraba con varias personas cuando arribó un vehículo tipo Ford Fusion del cual descendieron tres sujetos. Uno de ellos realizó las detonaciones con un arma de fuego, para posteriormente huir del lugar.

La escena fue acordonada para el resguardo de indicios balísticos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado Zona Occidente tomó conocimiento de los hechos y se hizo cargo de las investigaciones correspondientes.

El menor se encuentra bajo atención médica, sin que se reporten otras personas lesionadas.