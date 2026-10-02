Balean a hombre por deuda en colonia Haciendas Santa Fe

Un hombre de 43 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego, luego de que presuntamente fuera citado por otro sujeto para saldar una deuda cercana a los 200 mil pesos. El ataque armado ocurrió sobre la calle Río de Janeiro, en las inmediaciones del Periférico de la Juventud, en la colonia Haciendas Santa Fe.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima acudió al encuentro y, al tenerlo a la vista, el presunto agresor abrió fuego en repetidas ocasiones con un arma calibre 9 milímetros, provocándole heridas en el hombro, brazo y mano.

Pese a las lesiones, el hombre logró correr varios metros hasta llegar a un centro nocturno, donde solicitó ayuda. Personal del establecimiento dio aviso a las autoridades, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas en el sector.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado, en espera del arribo de paramédicos, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital particular para recibir atención médica.

En la escena quedó abandonado un vehículo BMW blanco, de modelo reciente, que presuntamente era conducido por la víctima. Asimismo, agentes localizaron al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para recabar información sobre lo ocurrido e iniciar las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable del ataque.