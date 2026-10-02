Jueza de Edomex dicta sentencia condenatoria y prisión por dos años al exdiputado local Mario Rodríguez

Esta semana trascendió que el empresario y exdiputado local del PAN, Mario Rodríguez Saldaña, le fue dictada sentencia condenatoria por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, encabezado por la jueza Yanelli Anahí Yazmín Sandoval Hernández, debido al delito de Fraude Específico en agravio de la Desarrolladora ROAGMEX, S.A. de C.V.

Así lo señala la resolución emitida dentro de la Causa Penal 209/2026, la cual especificó que la jueza impuso una pena de dos años de prisión, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como una multa económica de casi cinco mil pesos, además del pago de la reparación del daño material por 65 millones de pesos.

En su resolución, la jueza le negó cualquier beneficio o sustitutivo penal para evitar que Rodríguez Saldaña sea privado de la libertad.

Según los antecedentes del caso, el delito fue cometido en 2019, durante la construcción y estructuración financiera del complejo residencial de lujo denominado “ROMA Bosque Real”, en Huixquilucan, Estado de México.

Mario Rodríguez fue diputado local de enero de 2023 al 31 de agosto de 2024, debido a que suplió al hoy senador del PAN, Mario Vázquez.