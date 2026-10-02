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Renovarán presidencia de Hoteles y Moteles en diciembre

El presidente de Hoteles, Miguel Ordoñez Muñoz dio a conocer que en sesión de consejo se lanza la convocatoria para la renovación de la presidencia empresarial por lo cual a finales de año.

“Justamente termino mi presidencia este año, en diciembre justamente y la idea es que en reunión se lanza la convocatoria para saber quienes estan interesados”, comentó.

Asimismo mencionó que hay dos o tres interesados en participar y pronto se darán a conocer los nombres y a que hoteles representan.

Ordoñez comentó que estará pendiente de apoyar al nuevo representante de hoteleros, pues es indispensable continuar con proyectos de mejora para el sector.

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