Renovarán presidencia de Hoteles y Moteles en diciembre

El presidente de Hoteles, Miguel Ordoñez Muñoz dio a conocer que en sesión de consejo se lanza la convocatoria para la renovación de la presidencia empresarial por lo cual a finales de año.
“Justamente termino mi presidencia este año, en diciembre justamente y la idea es que en reunión se lanza la convocatoria para saber quienes estan interesados”, comentó.
Asimismo mencionó que hay dos o tres interesados en participar y pronto se darán a conocer los nombres y a que hoteles representan.
Ordoñez comentó que estará pendiente de apoyar al nuevo representante de hoteleros, pues es indispensable continuar con proyectos de mejora para el sector.