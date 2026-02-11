Balean a hombre en la Chihuahua 2000

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue atacado a balazos la noche de este miércoles en el cruce de las calles 15701 y Garcilaso de la Vega, en la colonia Chihuahua 2000.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, conocida con el apodo de “El Willi”, recibió al menos dos impactos de arma de fuego, uno en el cuello y otro en la parte baja de la espalda, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia en la zona.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital, mientras que elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Trascendió que el domicilio donde ocurrió la agresión había sido previamente asegurado por autoridades ministeriales, ya que presuntamente estaba relacionado con hechos violentos ocurridos semanas atrás, entre ellos el hallazgo de restos humanos en un terreno baldío.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el ataque. La Fiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer lo sucedido y determinar si el atentado está vinculado con los hechos anteriores.