Balean a dos hombres en la colonia Campesina Nueva; fueron trasladados al hospital

Dos hombres resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego tras un ataque armado registrado en el cruce de las calles Río del Carmen y Río Florido, en la colonia Campesina Nueva.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables viajaban a bordo de un vehículo de color blanco, desde donde realizaron múltiples disparos en contra de las víctimas, para posteriormente darse a la fuga.

Tras la agresión, los lesionados fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Central para recibir atención médica.

En el lugar de los hechos, autoridades localizaron un total de 17 casquillos percutidos, de los cuales 12 corresponden a calibre 9 milímetros y cinco a calibre .45.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado arribaron a la zona para acordonar el área e iniciar las indagatorias correspondientes con el fin de esclarecer el ataque y dar con los responsables.