Balean a conductor de aplicación en el Periférico de la Juventud

Un conductor de aplicación fue baleado la noche de este miércoles en el Periférico de la Juventud, a la altura del puente de la avenida Ignacio Rodríguez, lo que desató un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre fue atacado a disparos cuando circulaba en sentido de sur a norte. Tras la agresión, quedó herido sobre los carriles de circulación, por lo que automovilistas que pasaban por la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos policiacos acudieron de inmediato y acordonaron el área para resguardar indicios, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

El afectado presentaba al menos un impacto de bala en uno de sus costados y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Trascendió que la víctima sería conductor de una plataforma digital de transporte; sin embargo, hasta el momento no se han precisado las circunstancias en que ocurrió el ataque ni el posible móvil de la agresión. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.