Del Toro se une a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Guillermo del Toro continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del cine internacional. El director mexicano fue elegido como miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organismo responsable de los Premios Oscar y de las principales decisiones que marcan el rumbo de la industria cinematográfica en Hollywood.

La designación coloca al cineasta tapatío entre los profesionales que tendrán voz y voto en las estrategias, políticas y cambios que impulse la Academia durante el periodo 2026-2027, un reconocimiento que refleja el prestigio que ha construido a lo largo de más de tres décadas de trayectoria.

La noticia fue confirmada por la propia Academia como parte de la renovación anual de los representantes de sus distintas ramas profesionales, entre ellas dirección, actuación, producción, guionismo y áreas técnicas.

En el caso de Guillermo del Toro, el director representará a la Rama de Directores, una de las más influyentes de la institución. Como integrante de la Junta de Gobernadores, Del Toro formará parte de las discusiones relacionadas con el desarrollo institucional de la Academia y la evolución de los Premios Oscar.

Entre los temas que actualmente ocupan la agenda de la organización destacan la modernización de las reglas de premiación, la inclusión de nuevas categorías, el fortalecimiento de la diversidad dentro de la industria y la adaptación a los cambios tecnológicos que transforman la producción audiovisual.

Aunque las decisiones se toman de manera colectiva, la experiencia y visión del director mexicano podrían aportar una perspectiva relevante a las discusiones sobre el futuro del cine y el papel que desempeñan los Oscar en una industria cada vez más globalizada.

Con este nombramiento, Guillermo del Toro añade un nuevo capítulo a una carrera marcada por la innovación, la creatividad y el reconocimiento internacional, lo que refuerza su lugar como uno de los mexicanos más influyentes en la historia del cine contemporáneo.

Su incorporación llega después de una carrera repleta de reconocimientos internacionales, entre ellos los premios Oscar obtenidos por La forma del agua y Pinocho, producciones que reafirmaron su posición como uno de los cineastas más respetados de Hollywood. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

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