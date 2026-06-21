Cumplimenta AEI orden de aprehensión por violencia familiar en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Noroeste, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rafael E. A., por el delito de violencia familiar en Nuevo Casas Grandes.

El masculino de 54 años de edad, fue detenido en la calle Prolongación Francisco I. Madero de la colonia Los Nogales de NCG.

Quedó a disposición del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, que lo requirió a solicitud del agente del Ministerio Público para formularle imputación, conforme a los elementos de prueba reunidos en la investigación ministerial.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)