Bajarán 20% ventas en restaurantes por cuaresma

El sector restaurantero señala una baja en ventas durante la cuaresma de hasta el 20%, esto aun con menus alternativos por la temporada.

Andrés Nava consejero de restauranteros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló que los comercios de venta de carne tendrán un proceso difícil de venta con el inicio de la cuaresma, sin embargo hay opciones que se tomarán en cuenta para no perder.

“Bueno, mira, la cuaresma es una etapa muy clara en cuanto a las ventas, los viernes en especial pues Chihuahua sigue siendo un lugar en el que son muy conservadores y se mantienen tradiciones, eso tiene su lado bueno y sí, los viernes todos los que vendemos carne y me incluyo la venta de productos con carne o alimentos cárnicos sí afecta, si hay bajas y la gente sí guarda eso”, comentó.

Asegura que muchos comercios proponen menús alternativos para vender alimentos con pollo o mariscos con el fin de obtener ventas, pues los viernes serán difíciles de vender, en especial la semana mayor.

“Llega a bajar hasta un 20% Todos los que vendemos carnes rojas, porque hay quienes venden, claro, buscamos en el menú”, comentó.

Asimismo, destaca la aparición de un gran número de comercios de comida de mar que ha ido en incremento en la ciudad que ha dado una gran competencia.

Llaman a consumir alimentos es establecimientos locales de la ciudad, apoyando la formalidad y el emprendimiento, del cual se producen empleos.