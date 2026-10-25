Baile en honor a San Judas Tadeo en CDMX termina en disparos: hay dos muertos

Dos personas muertas fue el saldo que dejó un ataque armado durante un baile en honor a San Judas Tadeo, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron la madrugada de este 25 de octubre en la colonia Cuauhtémoc.

Primeros informes señalan que varias personas se enfrascaron en una discusión.

Uno de los implicados sacó una pistola y la accionó contra quienes discutía.

Servicios de emergencia que llegaron al lugar confirmaron la muerte de dos personas, quienes presentaban impactos por arma de fuego en la cabeza.

Asimismo atendieron a una mujer lesionada.

El agresor logró escapar sin ser identificado, si bien autoridades capitalinas desplegaron un operativo para su búsqueda y localización.

Dado el ataque y muerte de dos personas, el baile en honor a San Judas Tadeo se canceló.

Con información de Milenio