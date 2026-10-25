Visa estadounidense sube de precio; esto deberás pagar en 2026

La Embajada de Estados Unidos en México hizo una actualización en la tarifa en moneda nacional para el trámite de la visa de turismo y negocios (categoría B1/B2), cuyo costo pasó de tres mil 300 a tres mil 515 pesos mexicanos para solicitantes mayores de 15 años.

Aunque el precio fijado por el Gobierno estadounidense se mantiene sin cambios en 185 dólares, la variación en la tarifa aplicable en territorio nacional responde directamente al ajuste en el tipo de cambio, el cual se fijó en 18.42 pesos por dólar tras la actualización oficializada el pasado 20 de octubre.

Las autoridades consulares recordaron que la tarifa de solicitud no es reembolsable, independientemente de que la visa sea aprobada o denegada. En México, el pago del trámite puede realizarse en efectivo a través de las instituciones bancarias autorizadas.

En caso de que la solicitud sea aprobada, la Embajada de Estados Unidos estima un tiempo de entrega del documento de entre tres y cuatro semanas. No obstante, los plazos de emisión pueden extenderse en situaciones específicas, tales como:

Requerimiento de información o documentación adicional no enviada inicialmente.

Revisión detallada del expediente por parte del oficial consular.

Remisión del caso a un Proceso Administrativo.

De forma paralela, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aplicó ajustes en los costos de diversos trámites migratorios debido a los niveles de inflación en ese país:

Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo – Renovación o Prórroga de Permiso EAD): Pasa de 275 a 280 dólares.

Formulario I-765 (Solicitud Inicial de Permiso de Empleo EAD): Pasa de 550 a 560 dólares.

Formulario I-360 (Tarifa especial para jóvenes inmigrantes): Se mantiene en 250 dólares.

Formulario I-765 (Renovación o extensión del EAD para solicitantes de asilo): Se mantiene en 275 dólares.

Con información de López-Dóriga Digital