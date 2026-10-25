Conoce sedes y fechas de entrega del PAAM para esta semana: DIF Municipal

El DIF Municipal de Chihuahua informa a las personas beneficiarias del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), las fechas, horarios y centros comunitarios donde se realizará la entrega correspondiente a esta semana.

Del lunes 26 al viernes 30 de octubre, las y los beneficiarios podrán acudir al Centro Comunitario o CEDEFAM que les corresponde, en el horario previamente asignado. Las entregas se realizarán de la siguiente manera:

*26 de octubre:*

• Aires del Sur, 10:30 horas

*27 de octubre:*

• CEDEFAM Dale, 11:15 horas

• Valle de la Madrid, 11:00 horas

• Díaz Ordaz, 12:00 horas

• Rosario, 13:00 horas

*28 de octubre:*

• Lázaro Cárdenas, 9:45 horas

*29 de octubre:*

• Ranchería Juárez, 12:00 horas

*30 de octubre:*

• CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas

• Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Es importante recordarles a las personas beneficiarias que no es necesario acudir a horas previas a la entrega y que deberán presentarse en el horario asignado, llevando consigo el carnet que les fue otorgado al momento de registrarse como beneficiarios, así como también una identificación oficial.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.