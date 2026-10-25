Directo a Octavos, México tumbó a Australia y sigue en la pelea por el Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se impuso por la mínima a Australia y consiguió el boleto a los Octavos del Mundial de la categoría. El cuadro tricolor tuvo como figura a Citlalli Reyes, quien convirtió el 1-0 que le dio tres puntos de oro al Tri.

El Tri hizo una gran jugada colectiva en la primera parte que concretó Reyes para clasificar a México directo a la segunda fase, donde se medirá al combinado de Nigeria.

México Femenil Sub-17 se impuso por la mínima a Australia

La Selección Mexicana dependía de sí misma para clasificar a los Octavos de la Copa del Mundo Femenil Sub-17 y cumplió con la encomienda, ya que le pegó a una combativa Australia al minuto 35.

El combinado tricolor hizo una gran jugada colectiva para romper el muro de Australia en la Jornada 3 de la Copa del Mundo. Natalia Pérez encontró un pase filtrado cerca de la banda derecha y sacó un centro raso que Mía Urbano dejó pasar.

La acción de la 9 de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 fue clave, ya que la zaga del cuadro oceánico se fue con la finta, lo que abrió los espacios y permitió que el disparo de Citlalli Reyes fuera directo hacia el arco rival. El remate de la 10 fue perfecto y se convirtió en el 1-0.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽 Citlalli Reyes abre el marcador ante Australia en una gran jugada colectiva 🔥 #EllasEnTUDN https://t.co/KkUuj12tYR — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 25, 2026

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Octavos de Final?

La próxima vez que la Selección Mexicana juegue en el Mundial Femenil Sub-17 será en la fase de eliminación directa, precisamente en los Octavos de Final.

El Tri jugará el jueves 29 de octubre contra Nigeria; el partido está programado para comenzar a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) y lo podrás seguir a través de FOX Sports, donde contaremos con el minuto a minuto del crucial encuentro.

Con información de FoxSports