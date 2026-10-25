Mientras Chihuahua duerme, personal de Mantenimiento Urbano trabaja para mantener limpia e iluminada la ciudad

_-Cuadrillas nocturnas realizan labores de limpieza en vialidades y atienden reportes de alumbrado público_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2026.-*_ Mientras gran parte de las familias chihuahuenses descansa, hay trabajadores que continúan recorriendo las calles para mantenerlas limpias y bien iluminadas. Son las cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal, cuya labor no se detiene al caer la noche.

Con jornadas de trabajo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, el personal de esta dependencia realiza distintas tareas para conservar en buenas condiciones los espacios públicos de Chihuahua Capital.

Durante el turno nocturno, las cuadrillas llevan a cabo labores de limpieza en vialidades principales, atienden reportes de alumbrado público y realizan trabajos de mantenimiento en los puntos de la ciudad que lo requieren.

Estas actividades permiten dar continuidad a los servicios municipales durante la noche, para que las familias encuentren calles más limpias y con mejores condiciones de iluminación al iniciar sus actividades.

Detrás de cada vialidad atendida y cada luminaria reparada está el esfuerzo de trabajadores que, sin importar la hora, salen a cumplir con sus labores para cuidar los espacios que miles de chihuahuenses utilizan todos los días.

Con este trabajo permanente, el Gobierno Municipal mantiene la atención a los servicios urbanos de Chihuahua Capital, mediante cuadrillas que también durante la noche contribuyen al mantenimiento de la ciudad.