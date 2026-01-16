Aviso de la FAA sobre espacio aéreo no afecta aviación civil en México: SICT

Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que los avisos emitidos por la Administración Federal de Aviación (FAA) para aerolíneas que utilizan el espacio aéreo mexicano no representa ninguna afectación para la aviación civil en el país.

Después de que el gobierno estadunidense emitió el viernes avisos de carácter preventivo, la dependencia mexicana señaló en un comunicado “consultado y validado con la FAA”, que este tipo de notificaciones “no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”.

Destacó que “no existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.

La SICT señaló que de acuerdo con información proporcionada por la FAA, el aviso fue emitido exclusivamente para aerolíneas y pilotos de Estados Unidos, pues dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país.

Acotó que la FAA ha emitido avisos preventivos similares para el Caribe, pero ahora se ha extendido al Pacífico.

La SICT insistió en que “no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional”.

La dependencia indicó que mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional.

La Jornada contactó al área de diferentes aerolíneas tanto mexicanas como estadunidenses, pero no respondieron al llamado. No obstante, American Airlines indicó que la FAA sería la encargada de responder directamente.