Avión pequeño se desploma en Pachuca; hay 2 muertos

Un avión pequeño se desplomó en Pachuca, Hidalgo, con un saldo preliminar de dos personas muertas.

Los hechos se registraron la mañana de este 2 de noviembre en las inmediaciones de un supermercado de la colonia Venta Prieta, cerca de la 18ª Zona Militar.

El avión pequeño tenía matrícula XB-AZG. Tras caer al suelo se incendió.

Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y Protección Civil local.

Primeros informes señalan dos personas muertas, tripulantes de la aeronave.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se movilizaron al sitio para el acordonamiento de la zona.

Con información de López-Dóriga Digital