Avanza Municipio en pavimentación de la calle privada de Urquidi en la colonia Barrio de Londres

El Gobierno Municipal a través del Consejo de Urbanización Municipal, informa que los trabajos de pavimentación de la Privada de Urquidi en la colonia Barrio de Londres presenta un avance del 75% y una vez terminada mejorará la movilidad y condiciones viales de la zona.

Durante el desarrollo de los trabajos se han realizado labores de preparación de terreno, tomas agua y drenaje, cumpliendo con los tiempos establecidos en el proyecto.

Se prevé que la obra continue avanzando de la manera constante para beneficio directo de las y los vecinos, quienes han mostrado una participación activa y colaboración durante el proceso de coparticipación 50/50.

Quienes busquen obtener dicho beneficio es importante que acudan de forma voluntaria a solicitar el esquema para pavimentar su calle a las instalaciones del CUM en calle cuarta y Ochoa número 3610 en la colonia Santa Rosa. Para más información, pueden comunicarse al 614-410-90-09 donde un promotor les brindara la información.