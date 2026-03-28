Avanza estrategia de Gilberto Loya con detención de presunto implicado en privación de la libertad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, informó sobre la detención de una persona por delitos contra la salud y su probable participación en un caso de privación de la libertad, como resultado de labores de investigación en coordinación con áreas de análisis táctico.

La intervención se realizó el 27 de marzo en la colonia Fronteriza, donde elementos estatales lograron ubicar un vehículo relacionado con hechos delictivos previamente reportados.

De acuerdo con la investigación, los hechos se derivan de un evento en el que sujetos armados ingresaron a un domicilio en la colonia 9 de Septiembre, realizaron detonaciones contra un masculino y posteriormente lo privaron de la libertad, huyendo en diversos vehículos, uno de los cuales fue identificado y ubicado mediante labores de inteligencia.

Durante la inspección preventiva, se localizaron en el interior del vehículo 10 bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia con características propias de la marihuana.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de Ulises M.A, de 27 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, por delitos contra la salud y su probable participación en el delito de privación de la libertad.

En total, se aseguró un aproximado de 76 gramos de marihuana, además del vehículo vinculado a los hechos investigados.

La SSPE destacó que estas acciones forman parte de las estrategias de investigación e inteligencia para el combate a delitos de alto impacto, así como para el esclarecimiento de hechos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas.

La dependencia refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y estratégica para garantizar la seguridad en la región, mediante la identificación y detención de quienes participan en actividades delictivas.