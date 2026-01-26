Avanza en comisión propuesta para impulsar el desarrollo económico de madres jefas de familia

La Comisión de Economía, Industria y Comercio del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen de la iniciativa para expedir la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia para el Estado de Chihuahua.

La propuesta tiene como objetivo establecer un marco legal que impulse políticas públicas, programas y acciones orientadas a fortalecer la autonomía económica de las madres jefas de familia, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo social y económico de la entidad.

La iniciativa destaca la relevancia que tienen las madres jefas de familia en la sociedad chihuahuense, así como los múltiples retos que enfrentan, entre ellos la conciliación entre el trabajo, el cuidado del hogar y el desarrollo personal. Se sustenta en datos que señalan que el 52.9% de las mujeres emprendedoras en México son madres y que el 65.5% asumen una alta responsabilidad en el cuidado de sus hijas e hijos.

Asimismo, se plantea que la expedición de esta ley responde a una obligación moral y social del Estado para promover la equidad de género, reducir la pobreza y fortalecer la economía estatal, en congruencia con programas existentes de apoyo a mujeres emprendedoras.

Durante el análisis y discusión del proyecto, las y los integrantes de la comisión coincidieron en la importancia de generar condiciones que faciliten el acceso a oportunidades productivas, capacitación, financiamiento y apoyo al emprendimiento para este sector de la población, contribuyendo a la reducción de brechas económicas y al bienestar de las familias chihuahuenses.

Con la aprobación del proyecto de dictamen en comisión, la iniciativa avanza en el proceso legislativo correspondiente para su posterior votación por el Pleno del Congreso del Estado.