Continúa entrega-recepción en Bien Común, habrá cambios menores en estructura tras llegada de Carrillo

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo señaló que continúa el proceso de entrega-recepción, asegurando que se ha llevado de manera tranquila y sin observaciones de momento.

Recordó que está dentro del plazo legal para concluir con el proceso y que en lo que respecta a su puesto, únicamente le corresponde la entrega-recepción del despacho, mientras que cada área de la dependencia deberá realizar lo propio.

Carrillo Castillo mencionó que con su llegada a la Secretaría de Desarrollo Humano habrá cambios menores en la estructura de la dependencia, buscando asegurar que los programas insignia como NutriChihuahua continúen dando buenos resultados.

“Yo precisamente llego con la instrucción muy explícita de consolidar los programas estratégicos de la gobernadora, en particular el tema de los comedores comunitarios que esperamos poder abrir más este año, que podemos que podamos multiplicar las raciones alimenticias que le proporcionamos a la población”.