Entregan reconocimientos a niñas, niños y adolescentes participantes en “Biblioteca Itinerante 2026

Con el fin de promover la lectura, la participación infantil y la vinculación familiar del personal del Congreso del Estado, la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Aceves llevó a cabo la entrega de reconocimientos a niñas, niños y adolescentes que participaron en la convocatoria “Biblioteca Itinerante 2026”.

En este sentido, se otorgaron 34 reconocimientos a hijas, hijos, sobrinos y nietos de las y los trabajadores del Poder Legislativo, quienes recibieron libros para su lectura y posteriormente, realizaron un dibujo referente al mismo.

Soledad Limas Frescas, titular de la Biblioteca Legislativa, dijo que, en el marco del Día del Niño, se entregaron alrededor de 70 libros con el objetivo de fomentar la lectura infantil y juvenil: “Todos los participantes echaron a volar su imaginación…esta es la cuarta edición de esta convocatoria y en cada una de ellas, nos da mucho gusto verlos más grandes y con entusiasmo”.

Además de esto, se inauguró una exposición de dibujos que realizaron las y los participantes de la convocatoria, misma que estará abierta en el piso 4 del estacionamiento del Congreso de Chihuahua en un horario de 09:00 a 15:00 horas.