Realizó Gobierno Municipal recorridos preventivos ante las lluvias registradas en la ciudad

La Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal informaron que, ante las lluvias registradas en la ciudad, se activaron las volantas preventivas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Como parte de estas acciones, se realizaron recorridos en vialidades y calles de riesgo, en las que se tienen detectadas zonas con posibilidad de acumulación de agua e inundación, con el fin de monitorear la intensidad de la lluvia y, en caso de ser necesario, cerrar el paso en las vialidades que representaran un riesgo para la población. Los recorridos se llevaron a cabo en la zona norte y sur de la ciudad.

Durante el operativo se atendieron los siguientes incidentes:

Apoyo a tres vehículos varados.

⁠- Retiro de tres personas que permanecían dentro del cauce en avenida Tecnológico y Prieto Luján.

Los recorridos permitieron verificar las condiciones de los principales cauces y puntos de riesgo de la ciudad, sin detectarse afectaciones que comprometieran la seguridad de la población.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Humano y Educación informó que continúa con la entrega de tramos de hule negro en sus oficinas, como apoyo para las familias que lo requieran. Asimismo, se mantiene comunicación permanente con los comités de vecinos, a fin de acudir de manera directa a las colonias que pudieran registrar afectaciones considerables. Cabe señalar que en días pasados se realizaron recorridos de diagnóstico en distintos puntos de la ciudad.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 072 o al 614-200-48-00, extensiones 6563 o 6530, de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas. También pueden acudir a las oficinas ubicadas en Calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

El Gobierno Municipal, reitera que estas acciones se realizan de manera preventiva para salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses. Se exhorta a no cruzar calles ni arroyos con corrientes de agua, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.