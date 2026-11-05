Desplegará SSPE operativo especial con 500 policías por el Buen Fin 2026

_El dispositivo contempla vigilancia en zonas comerciales y bancarias, acompañamiento ciudadano y prevención de fraudes digitales; 200 elementos serán asignados a Ciudad Juárez._

Con motivo del Buen Fin 2026, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegará alrededor de 500 elementos en los principales municipios de Chihuahua, con el objetivo de proteger a las familias, resguardar su patrimonio y mantener condiciones de seguridad durante la jornada comercial.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, informó que el operativo contempla tres líneas de acción: seguridad bancaria y acompañamiento ciudadano, prevención de delitos cibernéticos y despliegue territorial con vigilancia focalizada.

En materia de seguridad bancaria, la Policía Bancaria reforzará la presencia en instituciones financieras, cajeros automáticos y zonas de alta concentración comercial. Además, las personas que requieran realizar retiros de efectivo o trámites bancarios podrán solicitar acompañamiento policial a través del número de emergencias 911, para coordinar el apoyo de las corporaciones.

Como segunda línea, la Policía Cibernética mantendrá una campaña preventiva para alertar sobre fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y páginas fraudulentas, especialmente en compras por internet y operaciones electrónicas.

La dependencia exhortó a verificar que los sitios de compra sean legítimos, revisar posibles errores de ortografía en páginas sospechosas y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. También advirtió sobre mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y enlaces maliciosos que buscan obtener información personal o bancaria.

La tercera línea contempla un despliegue de aproximadamente 500 policías estatales. El operativo incluirá unidades policiales, recorridos pedestres y presencia en los principales centros comerciales, plazas, zonas bancarias y corredores de mayor afluencia. A estas acciones se sumará el monitoreo de más de 10 mil cámaras de la Plataforma Centinela, así como unidades móviles de atención y videovigilancia.

Aguirre reiteró que la corporación mantendrá atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger la integridad de las personas y su patrimonio en todo el estado.