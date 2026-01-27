Autoempleo, el segmento que más creció en el mercado laboral en 2025

El trabajo por cuenta propia se convirtió en la alternativa más viable para insertarse en el mercado laboral en 2025. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), un poco más de la mitad de las plazas generadas el año pasado se registraron en este renglón.

Según la información del Inegi publicada este lunes, del universo de un millón 57,970 puestos creados el año pasado, 557,508 fueron en el grupo de trabajadores independientes, con lo que la proporción de este segmento dentro de la ocupación total pasó de 20.9 a 21.5% respecto del cierre de diciembre de 2024.

Con estas cifras, el universo de trabajadores por cuenta propia abarca actualmente a 12 millones 964,517 personas. El 58.5% son hombres y el 41.5%, mujeres.

En tanto, aunque el trabajo subordinado y remunerado sumó a 338,367 personas a sus filas a lo largo de 2025, su participación en el mercado laboral del país se redujo de 70.1 a 69.4% en el mismo periodo.

En el caso de los empleadores, este segmento creció en 138,734 personas; el de trabajadores no remunerados, en 23,361 personas. En ambos casos, su participación en la composición de la ocupación y el empleo se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de 2024, con 6.0% y 3.1%, respectivamente.

De acuerdo con el Panorama laboral 2025 para América Latina y el Caribe de la OIT, “tradicionalmente, el trabajo por cuenta propia en la región ha actuado como un ‘amortiguador’ en contextos de insuficiente demanda de empleo asalariado y, en promedio, tiende a concentrarse en ocupaciones de menor productividad, con altos niveles de informalidad y mayor precariedad”.

Esto coincide con las cifras de la ENOE para diciembre, pues a la par del crecimiento observado en el trabajo independiente, la creación de empleo registrada en el acumulado del año se concentró específicamente en la economía informal, lo que llevó a la tasa de informalidad a subir de 53.7 a 54.6% respecto del cierre de diciembre de 2024.

Condiciones laborales críticas, en aumento

El Inegi destacó, además, que en 2025 creció el empleo precario en el país.

A partir del análisis con salarios mínimos equivalentes entre los dos años, la tasa de condiciones críticas de ocupación aumentó de 35.2% a finales de 2024 a 38.4% en el cierre de 2025.

Bajo esta definición, el Inegi incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, a quienes laboran más de 35 horas, pero que ganan menos del salario mínimo, o a quienes destinan más de 48 horas semanales a su empleo, pero que ganan menos de dos salarios mínimos.

Por su parte, la tasa de trabajo asalariado fue de 66.7% de la población ocupada en diciembre pasado, lo que representa una disminución de 0.5 puntos porcentuales frente al nivel de 67.2% reportado un año atrás.

En tanto, la tasa de subocupación, que abarca a las personas que tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que su ocupación actual les demanda, se redujo de 6.9 a 6.2% respecto del dato de 2024, el nivel más bajo desde diciembre de 2016. En esta situación se encuentran tres millones 746,909 personas.

Asimismo, la brecha laboral, que es la medición más amplia del déficit de empleo en una economía, pues contempla a las personas desempleadas, a las inactivas disponibles para trabajar y a los subocupados, también logró una reducción en 2025.

Este indicador cerró el año pasado en un nivel de 15.7% de la fuerza laboral potencial del país, frente al de 16.6% observado en diciembre de 2024. En suma, 10 millones 522,543 personas tienen la necesidad de encontrar empleo en México.