Aumentó aforo en casetas de peaje por paisanos y vacacionistas, señala Hacienda

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez indicó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento entre el 5 y 7 por ciento en el aforo de las casetas de peaje a cargo del Estado.

Ello atribuido a la llegada de paisanos y paisanas, así como de vacacionistas por lo que descartó que en puntos como Ojinaga se haya registrado una disminución por los hechos violentos ocurridos en el tramo carretero.

Granillo Vázquez agregó que para el 2026 se espera realizar un ajuste inflacionario en el costo de las casetas, por lo que se pidió autorización a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal y están a la espera de una respuesta.