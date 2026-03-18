Aumentan “arrancones” en la capital, usan cámaras de Centinela para vigilancia

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, César Komaba Quezada expresó que ha habido un incremento en el número de lugares que se utilizan para los arrancones de vehículos por lo que, a tráves de la Plataforma Centinela, se están destinando puntos de monitoreo para la vigilancia de dichas zonas.

Asimismo, pidió a la ciudadanía denunciar al 911 los arrancones que lleguen a presenciar a efecto de enviar presencial policial.

César Komaba destacó que una de las zonas más frecuentes de arrancones en la Guillermo Prieto en donde constantemente se asignan dos unidades de la Policía Vial para vigilancia presencial, desde la avenida Tecnológico hasta las Industrias.

Asimismo, otro punto recurrente para quienes realizan arrancones es la zona de El Rejón, por la Teófilo Borunda, así como el estacionamiento de Soriana Tecnológico, a la altura de la avenida Homero.