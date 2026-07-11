Aumentan a 4 mil 333 los muertos por sismos en Venezuela; 315 cuerpos, sin identificar

Caracas. La cifra de personas muertas por los dos sismos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio subió a 4 mil 333, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El funcionario mencionó que 315 de los fallecidos no han sido identificados.

Además, el político anunció que la próxima semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas a los ‌damnificados, ‌sin ofrecer más detalles al respecto.

Foto Xinhua

Los cálculos iniciales del gobierno arrojan que se necesitan 25 mil viviendas, mientras que ya se ubicaron unos 40 terrenos, equivalentes a unos 584 mil ‌metros cuadrados para nuevas viviendas en Osma y Chuspa, ubicados en el estado La Guaira.

En tanto, 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 se desplomaron por completo o han colapsado.

En el conteo oficial se mantuvo la cantidad de heridos en 16 mil 740, mientras que ‌se han rescatado 6 mil 462 personas y alrededor de 17 mil sin vivienda.

Rodríguez dijo que se mantienen las labores de búsqueda. “Mientras haya vida hay esperanza, todavía tenemos uno o dos sitios que están dudosos, sitios activos de búsqueda de vida”.

El político descartó que cerca de 1.2 de toneladas de escombros vayan a ser arrojados ‌al ‌mar.