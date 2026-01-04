Atropellan a adulta mayor en pleno cruce peatonal de la Juan Escutia y Tecnológico

Una mujer de 60 años de edad resultó gravemente lesionada tras ser atropellada en un cruce peatonal en la Juan Escutia y Tecnológico.

La conductora de un vehículo Chevrolet Aveo atropello a una mujer adulta mayor mientras cruzaba un paso peatonal sobre la lateral de la avenida tecnológico pasando el cruce de la avenida Juan Escutia la mujer fue proyectada por varios metros golpeándose fuertemente en el pavimento, terminó con un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes trasladan a la mujer a un hospital para su atención médica.

Elementos de la policía vial se hacen cargo del accidente para tomar acciones.