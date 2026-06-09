Atropellan a adulta mayor en avenida Niños Heroes e Independencia

Un atropello se registro esta mañana en pleno centro de la ciudad en donde una adulta mayor resulto lesionada.

El accidente se presentó en la Avenida Niños Heroes y avenida Independencia en un paso peatonal cuando la adulta mayor cruzaba el conductor de una Pick up ford súper Duty 250 la impacta al tratar de dar vuelta a la izquierda para incorporarse a la independencia.

La lesionada terminó tirada y es atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospitall para su atención médica.

Elementos de la policía vial toman nota del reporte y abanderan el lugar por el tráfico en la zona.