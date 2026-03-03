Atraco en Plaza Saucito, roban 1.2 mdp de pick up

Un cuantioso robo se registró esta tarde en Plaza Saucito, ubicada sobre el Periférico De la Juventud y Avenida Francisco Villa.

Las autoridades recibieron el reporte de que una pick up RAM de color negro y 4 puertas presentaba un cristalazo.

La unidad estaba estacionada afuera del Autozone, frente al BBVA Bancomer; el propietario reportó la ausencia de una mochila que en su interior tenía un millón 200 mil pesos.

Agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.