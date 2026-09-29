Atiende Policía Vial 30 percances viales por las lluvias en Chihuahua

Durante las lluvias registradas la tarde-noche del lunes en la capital del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, atendió 30 percances vehiculares, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, informó que de estos incidentes, 19 se registraron durante la tarde, y no todos relacionados a las condiciones del clima, así mismo se registraron 11 más durante la noche, de los cuales afortunadamente ninguno fue a consecuencia del agua, por lo que no se registraron incidencias de graveda.

No obstante, aclaró que fueron elementos de la Policía Vial quienes acudieron a los distintos puntos de la ciudad para atender los incidentes y brindar apoyo a los conductores afectados, así como generar condiciones preventivas para evitar mayores incidencias.

“No se presentaron lesionados graves; lo que tuvimos fue levantar daños en muchas partes”, señaló Komaba Quezada al destacar que la atención se concentró principalmente en auxiliar a los automovilistas y resguardar las zonas donde se presentaron mayores complicaciones.

Entre los incidentes registrados, el más aparatoso fue la aparición de un socavón en el cruce de la calle Ramírez Calderón y avenida Mirador, donde se implementaron acciones de resguardo para prevenir riesgos a los automovilistas.

Elementos de la Policía Vial también mantuvieron presencia y realizaron labores de apoyo en distintos puntos donde se presentaron vehículos varados o incidentes derivados de la acumulación de agua, entre ellos Periférico de la Juventud, frente a Plaza Cumbres; Vía Sicilia; Vistas del Sol; Hacienda del Valle; Teófilo Borunda Norte y calle 28; bulevar Ortiz Mena y Francisco Villa; Nueva España y calle 20; así como Teófilo Borunda Sur y calle Ángel Trías.

Komaba Quezada explicó que en estos sectores se presentaron algunos de los incidentes considerados críticos, principalmente relacionados con vehículos que quedaron detenidos a causa de las condiciones de las vialidades, por lo que el personal vial realizó las labores correspondientes para auxiliar a los conductores y mantener la seguridad en las zonas.

El subsecretario destacó que, pese a las complicaciones generadas por las precipitaciones, no se registraron pérdidas humanas ni personas con lesiones de consideración, por lo que reiteró el llamado a conducir con precaución durante las lluvias, reducir la velocidad y evitar transitar por zonas donde exista acumulación de agua o algún riesgo para la circulación.

La SSPE mantiene el despliegue de elementos de la Policía Vial para atender los reportes que se generen y auxiliar a la ciudadanía ante cualquier situación derivada de las condiciones climatológicas.